Среди основных целей – энергетические объекты, в частности Бурштынская ТЭС на Франковщине. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что такой объект россияне выбрали не просто так – он важен не только для Украины.

Почему Россия выбрала Янтарь целью ночной атаки?

Полковник запаса ВСУ объяснил, что Бурштын – это фактически энергетический остров. Его линии передачи соединяют Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.

Для россиян важно уничтожить этот мост, который дает нам возможность перераспределять и покупать европейскую энергетику. В то же время электроэнергию подают в обе стороны. Поэтому для нас это направление важно,

– подчеркнул он.

Заметьте! Из-за серьезных повреждений в результате российской атаки Бурштынская ТЭС остановила свою работу. В городе исчезло теплоснабжение, нет воды. Эти услуги восстановятся ориентировочно к утру 8 февраля.

Также стоит обратить внимание на подготовку врага к этой атаке – оккупанты, по словам Свитана, имеют возможность обстреливать украинскую энергетику дважды в неделю, имея достаточное количество беспилотников и ракет.

В последнее время видим, что россияне используют весь спектр ракет – поднимают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, чтобы запускать ракеты Х-101, Ту-22 – чтобы запускать Х-22 и Х-32.

Кроме того, враг использует МиГ-31К для запусков ракет "Кинжалы". Относительно тактической авиации – из нее враг выпускает ракеты Х-59 и Х-69. Также враг выводит в акваторию Черного моря подводные лодки, чтобы применить "Калибры". Более того, сейчас враг начал использовать "Цирконы" и "Ониксы" – тяжелые гиперзвуковые ракеты.

Куда еще бил враг сегодня?