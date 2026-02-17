Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Впоследствии такая информация была подтверждена и во Львовской ОВА.

Что известно об угрозе Львову?

Сообщается, что на 6:56 на территории всей Львовской области продолжается воздушная тревога.

По данным Максима Козицкого, ближайшие ракеты уже в Тернопольской области.

Крылатые ракеты в направлении Львова. Пожалуйста, перейдите в безопасное место!,

– призвал Андрей Садовый.

Заметим также, что ранее с территории России поднялись в атмосферу стратегические ракетоносцы Ту-95МС, выполнившие запуск крылатых ракет Х-101.