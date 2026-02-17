Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Згодом таку інформацію підтвердили й у Львівській ОВА.

Що відомо про загрозу для Львова?

Повідомляється, що станом на 6:56 на території усієї Львівської області триває повітряна тривога.

За даними Максима Козицького, найближчі ракети вже на Тернопільщині.

Крилаті ракети в напрямку Львова. Будь ласка, перейдіть у безпечне місце!,

– закликав Андрій Садовий.

Зауважимо також, що раніше з території Росії піднялися у повітря стратегічні ракетоносці Ту-95МС, які виконали запуск крилатих ракет Х-101.

