Про них проінформували в МВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Дивіться також Ударні БпЛА атакують Україну, вибухи чули Одеса й Дніпро: які області зараз у небезпеці
Що відомо про атаку на Одесу 17 лютого і її наслідки?
В Одеській області у кількох районах, зокрема в Одеському, кілька разів оголошували повітряну тривогу. Це через те, що до Одеси з Чорного моря наближалися ударні дрони ворога.
Після серії вибухів у місті є пошкодження цивільних будівель та об'єкта інфраструктури. Про це після 2 ночі повідомила міська військова адміністрація.
Ворог атакував Одесу. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку,
– написав керівник МВА Сергій Лисак.
Також відомо, що в іншому районі міста пошкоджено магазин та СТО. Є щонайменше двоє постраждалих.
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
- Серія вибухів пролунала у Дніпрі майже одночасно з Одесою. Це місто також потрапило під удари БпЛА.
- Запорізька ОВА повідомляла про роботу Протиповітряної оборони у регіони проти ворожих дронів.
- Також відомо, що Росія запустила Ту-95МС у небо, тож можливий ракетний обстріл під ранок.