Через це в низці міст прогриміли вибухи. Подекуди фіксували пожежі й руйнування, відомо і про постраждалих. 24 Канал зібрав все, що відомо на цей момент.
Які регіони були під прицілом?
У місті через атаку дронів пошкоджено житлові будинки та об'єкт інфраструктури, сталася пожежа в багатоповерхівці. За словами Сергій Лисак, поранених уже троє. Двох чоловіків 62 і 65 років госпіталізували: один у тяжкому стані, другий – середньої тяжкості, жінці надали медичну допомогу на місці. Уночі у місцевих телеграм-каналах Львівської області з'являлися повідомлення про вибухи, зокрема на території Стрийського району. У дописах зазначалося, що по ворожих дронах, ймовірно, спрацювали сили ППО. Упродовж ночі місцеві пабліки кілька разів інформували про вибухи, зокрема й у Кропивницькому. Туди летіли російські ударні дрони.
Одеса також була під ударом
Вибухи чули на Львівщині
Кіровоградська область зазнала атаки дронами
