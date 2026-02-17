Через це в низці міст прогриміли вибухи. Подекуди фіксували пожежі й руйнування, відомо і про постраждалих. 24 Канал зібрав все, що відомо на цей момент.

Які регіони були під прицілом?

08:41, 17 лютого

Одеса також була під ударом

У місті через атаку дронів пошкоджено житлові будинки та об'єкт інфраструктури, сталася пожежа в багатоповерхівці.

За словами Сергій Лисак, поранених уже троє. Двох чоловіків 62 і 65 років госпіталізували: один у тяжкому стані, другий – середньої тяжкості, жінці надали медичну допомогу на місці.

08:33, 17 лютого

Вибухи чули на Львівщині

Уночі у місцевих телеграм-каналах Львівської області з'являлися повідомлення про вибухи, зокрема на території Стрийського району. У дописах зазначалося, що по ворожих дронах, ймовірно, спрацювали сили ППО.

08:10, 17 лютого

Кіровоградська область зазнала атаки дронами

Упродовж ночі місцеві пабліки кілька разів інформували про вибухи, зокрема й у Кропивницькому.

Туди летіли російські ударні дрони.