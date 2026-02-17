Из-за этого в ряде городов прогремели взрывы. Кое-где фиксировали пожары и разрушения, известно и о пострадавших. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.
Какие регионы были под прицелом?
В городе из-за атаки дронов повреждены жилые дома и объект инфраструктуры, произошел пожар в многоэтажке. По словам Сергей Лысак, раненых уже трое. Двух мужчин 62 и 65 лет госпитализировали: один в тяжелом состоянии, второй – средней тяжести, женщине оказали медицинскую помощь на месте. Ночью в местных телеграмм-каналах Львовской области появлялись сообщения о взрывах, в частности на территории Стрыйского района. В сообщениях отмечалось, что по вражеским дронам, вероятно, сработали силы ПВО. В течение ночи местные паблики несколько раз информировали о взрывах, в том числе и в Кропивницком. Туда летели российские ударные дроны.
Одесса также была под ударом
Взрывы слышали на Львовщине
Кировоградская область подверглась атаке дронами
