Из-за этого в ряде городов прогремели взрывы. Кое-где фиксировали пожары и разрушения, известно и о пострадавших. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.

Какие регионы были под прицелом?

08:41, 17 февраля

Одесса также была под ударом

В городе из-за атаки дронов повреждены жилые дома и объект инфраструктуры, произошел пожар в многоэтажке.

По словам Сергей Лысак, раненых уже трое. Двух мужчин 62 и 65 лет госпитализировали: один в тяжелом состоянии, второй – средней тяжести, женщине оказали медицинскую помощь на месте.

08:33, 17 февраля

Взрывы слышали на Львовщине

Ночью в местных телеграмм-каналах Львовской области появлялись сообщения о взрывах, в частности на территории Стрыйского района. В сообщениях отмечалось, что по вражеским дронам, вероятно, сработали силы ПВО.

08:10, 17 февраля

Кировоградская область подверглась атаке дронами

В течение ночи местные паблики несколько раз информировали о взрывах, в том числе и в Кропивницком.

Туда летели российские ударные дроны.