Об очередной партии уничтоженной российской техники рассказывают в Генштабе ВСУ.
Какие потери врага на 17 февраля?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 255 340(+890);
- танков – 11 678 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 045 (+3);
- артиллерийских систем – 37 323 (+3);
- РСЗО – 1 648 (+0);
- средств ПВО – 1 301 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 136 073 (+614);
- крылатых ракет – 4 288 (+2);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 725 (+71);
- специальной техники – 4 071 (+0).
Кстати, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что российская армия несет такие потери, которые превышают темпы пополнения личного состава. По его словам, Москва вынуждена компенсировать дефицит военных, привлекая к участию в войне против Украины иностранцев.
Как Силы обороны отрабатывают по российским объектам в тылу?
Спецподразделение ГУР "Призраки" нанесло удары по российским объектам во временно оккупированном Крыму. Под огнем оказались зенитный ракетно-пушечный комплекс и радиолокационная станция противника. Кроме этого, был поврежден десантный катер типа БК-16.
Также украинские беспилотники атаковали ряд важных целей врага на оккупированных территориях – склад с боеприпасами, электроподстанцию, военный аэродром и дата-центр. Такие последовательные удары затрудняют систему управления и снабжения российских сил, что существенно ослабляет их боевой потенциал.