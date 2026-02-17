Про чергову партію знищеної російської техніки розповідають у Генштабі ЗСУ.

Які втрати ворога на 17 лютого?

З початку повномасштабного вторгення Росія втратила:

особового складу – близько 1 255 340(+890);

танків – 11 678 (+2);

бойових броньованих машин – 24 045 (+3);

артилерійських систем – 37 323 (+3);

РСЗВ – 1 648 (+0);

засобів ППО – 1 301 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 136 073 (+614);

крилатих ракет – 4 288 (+2);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 78 725 (+71);

спеціальної техніки – 4 071 (+0).



Втрати Росії на 17 лютого 2026 / Інфографіка ЗСУ

До речі, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що російська армія зазнає таких втрат, які перевищують темпи поповнення особового складу. За його словами, Москва змушена компенсувати дефіцит військових, залучаючи до участі у війні проти України іноземців.

