Детальніше про атаковані цілі розповіли в ГУР МО України.

Які втрати окупантів у Криму?

За даними ГУР, спецпідрозділ "Примари" продовжує системно завдавати ударів по ВПК росіян. Цього разу українські захисники відпрацювали по ворожих об'єктах на тимчасово окупованому півострові.

Лише за минулий тиждень спецпідрозділ вгатив по зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" та радіолокаційній системі "Небо-У". Також під приціл потрапив десантний катер БК-16.

Техніка, яка коштує мільйони, тепер перетворюється на металобрухт завдяки професійній роботі воєнних розвідників,

– додали в ГУР.

Що відомо про нещодавні удари по силах Росії?