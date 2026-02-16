Знищення російської військової інфраструктури допомагає українським військовим здійснювати ефективні наступальні операції. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Яких втрат знову зазнали росіяни?
Підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зниження наступального потенціалу Росії завдали ударів по важливих військових об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, в ніч на 16 лютого у районі населеного пункту Калинівка завдали удару по району зосередження живої сили окупантів. Крім того, 15 лютого у районі Новопавлівки українські військові вгатили по вузлу зв'язку противника.
Чисельність російський військових також зменшили в районі населеного пункту Березове. Окремо повідомляється, що в районі села Затишок Сили оборони знищили пункт управління безпілотними літальними апаратами окупантів.
Що нещодавно потрапило під удар українських військових?
12 лютого Сили оборони України завдали ударів по російських об'єктах у Криму, Запорізькій та Донецькій областях, уразивши десантний катер, радіолокаційну станцію, вузол зв'язку та склад боєприпасів. Втрати російських військ та масштаби завданих збитків уточнюються.
У ніч на 13 лютого українські військові завдали ударів по російських об'єктах на окупованих територіях, зокрема, уразивши РЛС "Небо-У". Ураження відбулися в районах Запорізької та Донецької областей, а також біля Євпаторії у Криму, втрати уточнюють.
11 лютого українські дрони вдарили по складу боєприпасів, підстанції, аеродрому та дата-центру ворога на тимчасово окупованих територіях. У ЗСУ наголошують, що системні удари порушують управління та логістику російських підрозділів, знижуючи їхні бойові спроможності.