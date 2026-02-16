Знищення російської військової інфраструктури допомагає українським військовим здійснювати ефективні наступальні операції. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Дивіться також Різниця колосальна: розвідка Британія розкрила співвідношення втрат України та Росії на війні

Яких втрат знову зазнали росіяни?

Підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зниження наступального потенціалу Росії завдали ударів по важливих військових об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, в ніч на 16 лютого у районі населеного пункту Калинівка завдали удару по району зосередження живої сили окупантів. Крім того, 15 лютого у районі Новопавлівки українські військові вгатили по вузлу зв'язку противника.

Чисельність російський військових також зменшили в районі населеного пункту Березове. Окремо повідомляється, що в районі села Затишок Сили оборони знищили пункт управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

Що нещодавно потрапило під удар українських військових?