Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виданню Bloomberg.

Як змінилося співвідношення втрат України та Росії?

За словами Гіллі, раніше цей показник становив приблизно 1 до 6, однак нині ефективність української оборони суттєво зросла.

Кількість втрат серед росіян на кожну втрату українця на деяких ділянках лінії фронту зросла з приблизно 6 до 25,

– заявив очільник Міноборони Британії.

Британські посадовці пояснюють зміну динаміки масштабним застосуванням безпілотників. Насичення передової дронами дозволяє ЗСУ точніше уражати як особовий склад, так і техніку противника, водночас знижуючи ризики для власних військових.

Окремо Гілі зупинився на стані російської армії. Він зазначив, що хоча Москва активно проводить набір нових військових, це не призводить до суттєвого збільшення чисельності сил безпосередньо на фронті.

Наразі угруповання російських військ у зоні бойових дій залишається стабільним – приблизно 712 тисяч осіб.

Міністр додав, що Україна перебуває під колосальним тиском, однак продовжує не лише стримувати ворога, а й повертати під контроль окремі території та населені пункти.

Різниця у втратах України й Росії суттєва