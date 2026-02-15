Так, про нову партію ліквідованих російських солдатів, а також загальні втрати країни-агресорки за час повномасштабної війни, розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 15 лютого?

З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

  • особового складу – 1 253 270 (+1250) осіб;
  • танків – 11 672 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 037 (+6);
  • артилерійських систем – 37 293 (+11);
  • РСЗВ – 1648 (+3);
  • засобів ППО – 1300 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552);
  • крилатих ракет – 4 286 (+0);
  • кораблів/катерів – 29 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 78 485 (+97);
  • спеціальної техніки – 4 071 (+0).

Втрати Росії на 15 лютого
Втрати Росії у війні станом на 15 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу

До слова, аналітики видання The Atlantic припускають, що сукупні втрати сторін у війні між Росією та Україною до весни 2026 року можуть сягнути двох мільйонів осіб.

Ворожі об'єкти успішно палають від ударів ЗСУ: останні новини

  • Днями поблизу населеного пункту Новоозерне в окупованому Криму українські бійці атакуваои транспортно-десантний катер БК-16.

  • Раніше, 11 лютого, українські безпілотники атакували район селища Розівка у Запорізькій області. Оператори підрозділу "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" вдарили по складу боєприпасів противника.

  • Наступного дня дрони 1-го окремого центру СБС уразили електропідстанцію "Кірова" в тимчасово окупованому Луганську. Окрім цього, ЗСУ рознесли військовий аеродром "Гвардійський" у Криму та дата-центр у Приморську.

  • До того ж не так давно один з найбільших арсеналів боєприпасів росіян був під ударом українських ракет "Фламінго".