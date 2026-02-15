Так, про нову партію ліквідованих російських солдатів, а також загальні втрати країни-агресорки за час повномасштабної війни, розповіли в Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 15 лютого?
З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:
- особового складу – 1 253 270 (+1250) осіб;
- танків – 11 672 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 037 (+6);
- артилерійських систем – 37 293 (+11);
- РСЗВ – 1648 (+3);
- засобів ППО – 1300 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552);
- крилатих ракет – 4 286 (+0);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78 485 (+97);
- спеціальної техніки – 4 071 (+0).
Втрати Росії у війні станом на 15 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу
До слова, аналітики видання The Atlantic припускають, що сукупні втрати сторін у війні між Росією та Україною до весни 2026 року можуть сягнути двох мільйонів осіб.
Ворожі об'єкти успішно палають від ударів ЗСУ: останні новини
Днями поблизу населеного пункту Новоозерне в окупованому Криму українські бійці атакуваои транспортно-десантний катер БК-16.
Раніше, 11 лютого, українські безпілотники атакували район селища Розівка у Запорізькій області. Оператори підрозділу "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" вдарили по складу боєприпасів противника.
Наступного дня дрони 1-го окремого центру СБС уразили електропідстанцію "Кірова" в тимчасово окупованому Луганську. Окрім цього, ЗСУ рознесли військовий аеродром "Гвардійський" у Криму та дата-центр у Приморську.
До того ж не так давно один з найбільших арсеналів боєприпасів росіян був під ударом українських ракет "Фламінго".