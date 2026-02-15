Так, про нову партію ліквідованих російських солдатів, а також загальні втрати країни-агресорки за час повномасштабної війни, розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 15 лютого?

З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

особового складу – 1 253 270 (+1250) осіб;

танків – 11 672 (+4);

бойових броньованих машин – 24 037 (+6);

артилерійських систем – 37 293 (+11);

РСЗВ – 1648 (+3);

засобів ППО – 1300 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552);

крилатих ракет – 4 286 (+0);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 78 485 (+97);

спеціальної техніки – 4 071 (+0).



Втрати Росії у війні станом на 15 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу

До слова, аналітики видання The Atlantic припускають, що сукупні втрати сторін у війні між Росією та Україною до весни 2026 року можуть сягнути двох мільйонів осіб.

