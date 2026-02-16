Уничтожение российской военной инфраструктуры помогает украинским военным осуществлять эффективные наступательные операции. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Какие потери снова понесли россияне?
Подразделения Сил обороны Украины в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала России нанесли удары по важным военным объектам врага на временно оккупированных территориях.
В частности, в ночь на 16 февраля в районе населенного пункта Калиновка нанесли удар по району сосредоточения живой силы оккупантов. Кроме того, 15 февраля в районе Новопавловки украинские военные ударили по узлу связи противника.
Численность российский военных также уменьшили в районе населенного пункта Березовое. Отдельно сообщается, что в районе села Уют Силы обороны уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.
Что недавно попало под удар украинских военных?
12 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по российским объектам в Крыму, Запорожской и Донецкой областях, поразив десантный катер, радиолокационную станцию, узел связи и склад боеприпасов. Потери российских войск и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
В ночь на 13 февраля украинские военные нанесли удары по российским объектам на оккупированных территориях, в частности, поразив РЛС "Небо-У". Поражения произошли в районах Запорожской и Донецкой областей, а также возле Евпатории в Крыму, потери уточняются.
11 февраля украинские дроны ударили по складу боеприпасов, подстанции, аэродрома и дата-центра врага на временно оккупированных территориях. В ВСУ отмечают, что системные удары нарушают управление и логистику российских подразделений, снижая их боевые возможности.