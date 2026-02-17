Про це він сказав на полях Мюнхенської конференції з безпеки в коментарі Bloomberg News.

Як Гіллі прокоментував російські втрати?

За словами Гілі, Москва змушена залучати тисячі людей із Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу. Частину з них, як стверджує британський міністр, вербують обманом. Окремо він зазначив, що на боці Росії воюють близько 17 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї.

Під час конференції українська сторона також поінформувала партнерів про ситуацію з російськими втратами. За словами представників Києва, протягом останніх двох місяців кількість загиблих і поранених у лавах армії Росії суттєво перевищує обсяги мобілізації. Україна розраховує, що до літа щомісячні втрати російських військ можуть зрости до приблизно 50 тисяч осіб.

Західні посадовці вважають, що за таких темпів Росії буде складно підтримувати чисельність угруповання без нової хвилі мобілізації. Водночас вони нагадують, що попередній призов 300 тисяч резервістів у 2022 році викликав невдоволення всередині країни та масовий виїзд чоловіків за кордон, що створює політичні ризики для Кремля.

За даними Bloomberg, лише за один тиждень Росія втратила на 9 тисяч військових більше, ніж змогла мобілізувати протягом січня. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що за перший місяць року загинули близько 30 тисяч російських військових.

Західні оцінки свідчать, що в грудні середні щоденні втрати армії Росії становили приблизно 1130 осіб, а загальна кількість убитих і поранених за минулий рік сягнула близько 415 тисяч. У 2024 році цей показник оцінювали приблизно у 430 тисяч. Сукупні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,2 мільйона осіб.

Офіційна Москва не публікує детальної статистики щодо загиблих. Натомість російське керівництво стверджує, що втрати Росії є меншими за українські.

Водночас західні чиновники припускають, що Росія зможе підтримувати бойові дії щонайменше протягом 2026 року завдяки активним рекрутинговим кампаніям, роботі оборонної промисловості та підтримці з боку окремих держав, зокрема Китаю.

