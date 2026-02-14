Про це Зеленський розповів під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Яких втрат Україна планує завдавати Росії щомісяця?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія платить високу ціну за війну. Щомісяця Росія втрачає близько 30 тисяч солдатів. Так, російські втрати у грудні склали 35 000, а у січні 30 000.

Таким чином, за словами Зеленського, Росія платить життям 156,69 солдата на квадратний кілометр захопленої території.

Путін не турбується про це зараз, але є рівень, на якому він почне,

– заявив Зеленський.

Щомісяця Росія мобілізує близько 40 тисяч солдатів, інколи менше. Загалом величина контингенту Росії в Україні, зазначає Зеленський, не зростає.

Президент заявив, що Сили оборони України мають конкретну мету – знищувати щонайменше 50 тисяч окупантів на місяць. Для Росії, на думку Зеленського, це було б відчутно.

