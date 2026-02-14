Про це глава держави повідомив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Зеленський показав візуалізацію ударів Росії

У суботу, 14 лютого, Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції, де вкотре повідомив про нищівні та цинічні удари Росії по українських мирних містах. Він наголосив, що сучасна війна – це не лише бойові дії, а й постійна боротьба за міжнародну підтримку та захист національних інтересів.

Президент навів приклад однієї з масованих ворожих атак, коли Росія випустила 24 балістичні ракети, керовану авіаційну ракету та понад 200 безпілотників. Ударів зазнали Київ, Дніпро, Одеса та інші українські міста. Частина ракет, які захищали небо тієї ночі, Україна отримала від партнерів буквально за кілька днів до атаки. За словами Зеленського, подібні обстріли відбуваються майже щодня, а щонайменше раз на тиждень – масштабні масовані удари.

Окрему увагу глава держави звернув на статистику за січень. Лише за один місяць Росія застосувала проти України понад 6 000 дронів-камікадзе, 158 ракет різних типів та ще 5 500 КАБів.

І так кожен місяць. Уявіть це все у вашому власному місті – розбиті вулиці, знищені будинки, школи, які побудовані під землею – і це щоденне життя в Україні. Звісно через Росію. І це протягом чотирьох років,

– наголосив президент.

Зеленський показав союзникам візуалізацію російських ударів: дивіться фото

