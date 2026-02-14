Об этом Зеленский рассказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Какие потери Украина планирует наносить России ежемесячно?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия платит высокую цену за войну. Ежемесячно Россия теряет около 30 тысяч солдат. Так, российские потери в декабре составили 35 000, а в январе 30 000.

Таким образом, по словам Зеленского, Россия платит жизнью по словам Зеленского 156,69 солдата на квадратный километр захваченной территории захваченной территории.

Путин не беспокоится об этом сейчас, но есть уровень, на котором он начнет,

– заявил Зеленский.

Ежемесячно Россия мобилизует около 40 тысяч солдат, иногда меньше. В целом величина контингента России в Украине, отмечает Зеленский, не растет.

Президент заявил, что Силы обороны Украины имеют конкретную цель – уничтожать не менее 50 тысяч оккупантов в месяц. Для России, по мнению Зеленского, это было бы ощутимо.

