Отдельно 16 февраля в DeepState очертили ситуацию в Мирнограде.
Какова ситуация на Покровском направлении?
Аналитики сообщили о фиксации точки запуска БпЛА россиян в северной части Покровска. Также там состоялась переброска пехоты в город.
В то же время, по их данным, враг стремится зайти в Гришино с северо-западных окраин Покровска. На западных подступах к селу уже заметили накопление войск России. Там продолжаются бои. Силам обороны удается сдерживать и уничтожать штурмовые группы со стороны Котлиного.
DeepState утверждает, что российские войска оккупировали населенный пункт Ровно в том регионе и пытаются установить контроль над Светлым.
Закрепление в этом районе дает возможность противнику осуществлять накопление для дальнейшего продвижения в глубину перешейка между Покровском и Родинским,
– объяснили аналитики.
Они также добавили, что это создает дополнительную угрозу для украинских подразделений в окрестностях Мирнограда. Кстати, по оценкам аналитиков, Мирноград "поглощается" противником, а "история его обороны подходит к концу".
Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте
Где сейчас на фронте сложнее всего?
За прошлую неделю на фронте зафиксировали более 1 200 российских штурмов. Наибольшее количество боев было в Донецкой области и Запорожье.
Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, оккупанты сосредотачивают силы вдоль линии Токмак – Орехов – Васильевка. Таким образом Гуляйполе больше не приоритетное для россиян.
В то же время в Донецкой области российские захватчики форсировали реку Северский Донец, что создает риски для Славянска.