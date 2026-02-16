Однако Гуляйполе переслало быть приоритетом для врага. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 каналу, что оккупанты накапливаются по линии Токмак – Орехов – Васильевка.
"Гуляйполе переслало быть приоритетом. То есть с точки зрения Запорожского фронта россияне накапливаются по линии Токмак – Орехов – Васильевка. Вероятнее всего, будут пробовать наступать, как только у них будет возможность. Это демонстрируется колоннами", – сказал он.
Как враг перебрасывает технику?
Петр Андрющенко отметил, что на этой неделе наблюдались достаточно большие колонны. Более 40 грузовиков одновременно двигалась в сторону Токмака. Последний раз я такую большую колонну фиксировали в 2024 году, когда продолжалось Авдеевское наступление с российской стороны.
Они перебрасывали танки большими колоннами. После того не было ни разу. Это действительно демонстрирует, что россияне достаточно активно, агрессивно спешат насытить эту запорожскую часть фронта, готовясь к наступлению,
– подчеркнул он.
Известно, что в направлении Гуляйполя Силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия. Там продолжаются определенные действия по стабилизации ситуации.
На север Донецкой области, прежде всего в Покровск и Мирноград, шла большая переброска из Крыма, Херсонской области, частично из Запорожской области. То есть ехали российские новоконтрактники. В частности, с агломерации от Мариуполя до Бердянска сняли достаточно большое количество контрактников, которых перебросили в направлении севера Донецкой области.
Частично это было связано с тем, что было нанесено несколько ударов по Ялте. Это Мариупольский район, Мангушская громада. Фактически россияне были вынуждены это сделать, чтобы обезопасить свой личный состав, сократив там сроки подготовки,
– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.
На севере Донецкой области также фиксировали танки, которых не было давно. С Бердянского направления было провезено несколько десятков танков. Говорится о различных модификациях.
Россияне вернулись к тактике использования грузовиков, замаскированных под гуманитарный конвой. Такие, которые они возили и возят. Это белый грузовик с красными линиями. Они двигались в составе колонн, которые заезжали в Мариуполь с Бердянского направления и двигались север Донецкой области,
– добавил Андрющенко.
По его словам, захватчики считают, что дорога сегодня не является безопасной, потому что ее добивают украинские дроны. Поэтому они максимально маскируются.
Какая ситуация в Гуляйполе?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал два направления, где Силы обороны проводят штурмовые действия. В частности, на Александровском направлении и в районе Гуляйполя. Там ситуация остается напряженной, но наши защитники активно контратакуют на этом участке боевых действий.
Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал о ситуации в Гуляйполе. Там продолжаются бои. Россияне пытаются окружить город и закрепиться по реке Гайчур. Оккупанты хотят продвинуться к Приморскому и Орехову, но понесли серьезные потери.