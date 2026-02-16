Однако Гуляйполе переслало быть приоритетом для врага. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 каналу, что оккупанты накапливаются по линии Токмак – Орехов – Васильевка.

"Гуляйполе переслало быть приоритетом. То есть с точки зрения Запорожского фронта россияне накапливаются по линии Токмак – Орехов – Васильевка. Вероятнее всего, будут пробовать наступать, как только у них будет возможность. Это демонстрируется колоннами", – сказал он.

Как враг перебрасывает технику?

Петр Андрющенко отметил, что на этой неделе наблюдались достаточно большие колонны. Более 40 грузовиков одновременно двигалась в сторону Токмака. Последний раз я такую большую колонну фиксировали в 2024 году, когда продолжалось Авдеевское наступление с российской стороны.

Они перебрасывали танки большими колоннами. После того не было ни разу. Это действительно демонстрирует, что россияне достаточно активно, агрессивно спешат насытить эту запорожскую часть фронта, готовясь к наступлению,

– подчеркнул он.

Известно, что в направлении Гуляйполя Силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия. Там продолжаются определенные действия по стабилизации ситуации.

На север Донецкой области, прежде всего в Покровск и Мирноград, шла большая переброска из Крыма, Херсонской области, частично из Запорожской области. То есть ехали российские новоконтрактники. В частности, с агломерации от Мариуполя до Бердянска сняли достаточно большое количество контрактников, которых перебросили в направлении севера Донецкой области.

Частично это было связано с тем, что было нанесено несколько ударов по Ялте. Это Мариупольский район, Мангушская громада. Фактически россияне были вынуждены это сделать, чтобы обезопасить свой личный состав, сократив там сроки подготовки,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

На севере Донецкой области также фиксировали танки, которых не было давно. С Бердянского направления было провезено несколько десятков танков. Говорится о различных модификациях.

Россияне вернулись к тактике использования грузовиков, замаскированных под гуманитарный конвой. Такие, которые они возили и возят. Это белый грузовик с красными линиями. Они двигались в составе колонн, которые заезжали в Мариуполь с Бердянского направления и двигались север Донецкой области,

– добавил Андрющенко.

По его словам, захватчики считают, что дорога сегодня не является безопасной, потому что ее добивают украинские дроны. Поэтому они максимально маскируются.

Какая ситуация в Гуляйполе?