Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Сейчас он находится на юго-восточном фронте.
Как украинские бойцы атакуют на линии фронта?
Генерал посетил несколько командных пунктов бригад и полков, которые ведут активные бои на Александровском направлении и вблизи Гуляйполя. Во время визита Сырский провел рабочие совещания с командующим Десантно-штурмовых войск, а также с командирами десантно-штурмовых и штурмовых подразделений.
Генерал отметил, что оперативная обстановка на направлении остается сложной. Враг не отказывается от попыток прорвать украинскую оборону, постоянно атакует, в частности с использованием бронетехники, но существенных успехов не достигает.
Сырский рассказал об оперативной обстановке на фронте / Фото с его фейсбук-страницы
Наши подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы,
– рассказал Сырский.
Он добавил, что украинские защитники надежно удерживают определенные позиции, срывают планы противника и наносят ему значительные потери в живой силе и технике.
Кстати, по состоянию на 16 февраля 2026 года Россия потеряла в войне около 1 254 450 солдат и 11 676 танков.
Главнокомандующий также заслушал доклады командиров о ходе выполнения задач, изменениях в оперативной обстановке, предложения по дальнейшим действиям и первоочередные потребности войск, после чего отдал ряд конкретных распоряжений.
Что известно об операциях Сил обороны в тылу врага?
Спецподразделение ГУР "Призраки" нанесло точечные удары по российской технике в оккупированном Крыму. Под ударом был зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", радиолокационная станция и десантный катер проекта БК-16.
Кроме того, Силы обороны Украины провели успешные удары по ключевым объектам оккупантов на временно оккупированных территориях: уничтожен узел связи в районе Новопавловки Донецкой области, пункт управления БпЛА возле села Затишок, а также районы сосредоточения живой силы противника вблизи Калиновки в Запорожской области и Березового на ВОТ Днепропетровщины.
Удары существенно уменьшили численность российских войск на этих направлениях.