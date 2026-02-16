Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Сейчас он находится на юго-восточном фронте.

Генерал посетил несколько командных пунктов бригад и полков, которые ведут активные бои на Александровском направлении и вблизи Гуляйполя. Во время визита Сырский провел рабочие совещания с командующим Десантно-штурмовых войск, а также с командирами десантно-штурмовых и штурмовых подразделений.

Генерал отметил, что оперативная обстановка на направлении остается сложной. Враг не отказывается от попыток прорвать украинскую оборону, постоянно атакует, в частности с использованием бронетехники, но существенных успехов не достигает.



Сырский рассказал об оперативной обстановке на фронте / Фото с его фейсбук-страницы

Наши подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы,

– рассказал Сырский.

Он добавил, что украинские защитники надежно удерживают определенные позиции, срывают планы противника и наносят ему значительные потери в живой силе и технике.

Кстати, по состоянию на 16 февраля 2026 года Россия потеряла в войне около 1 254 450 солдат и 11 676 танков.

Главнокомандующий также заслушал доклады командиров о ходе выполнения задач, изменениях в оперативной обстановке, предложения по дальнейшим действиям и первоочередные потребности войск, после чего отдал ряд конкретных распоряжений.

