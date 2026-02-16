Про таке розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі він перебуває на південно-східному фронті.
Як українські бійці атакують на лінії фронту?
Генерал відвідав кілька командних пунктів бригад і полків, які ведуть активні бої на Олександрівському напрямку та поблизу Гуляйполя. Під час візиту Сирський провів робочі наради з командувачем Десантно-штурмових військ, а також з командирами десантно-штурмових і штурмових підрозділів.
Генерал зазначив, що оперативна обстановка на напрямку залишається складною. Ворог не відмовляється від спроб прорвати українську оборону, постійно атакує, зокрема з використанням бронетехніки, але суттєвих успіхів не досягає.
Сирський розповів про оперативну обстановку на фронті / Фото з його фейсбук-сторінки
Наші підрозділи проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби,
– розповів Сирський.
Він додав, що ураїнські захисники надійно утримують визначені позиції, зривають плани противника та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці.
До речі, станом на 16 лютого 2026 року Росія втратила у війні близько 1 254 450 солдатів та 11 676 танків.
Головнокомандувач також заслухав доповіді командирів про хід виконання завдань, зміни в оперативній обстановці, пропозиції щодо подальших дій та першочергові потреби військ, після чого віддав низку конкретних розпоряджень.
Що відомо про операції Сил оборони в тилу ворога?
Спецпідрозділ ГУР "Примари" завдав точкових ударів по російській техніці в окупованому Криму. Під ударом був зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", радіолокаційна станція та десантний катер проєкту БК-16.
Окрім того, Сили оборони України провели успішні удари по ключових об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях: знищено вузол зв'язку в районі Новопавлівки Донеччині, пункт управління БпЛА біля села Затишок, а також райони зосередження живої сили противника поблизу Калинівки в Запорізькій області та Березового на ТОТ Дніпропетровщини.
Удари суттєво зменшили чисельність російських військ на цих напрямках.