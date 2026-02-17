О них проинформировали в ГВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что известно об атаке на Одессу 17 февраля и ее последствиях?

В Одесской области в нескольких районах, в частности в Одесском, несколько раз объявляли воздушную тревогу. Это из-за того, что к Одессе с Черного моря приближались ударные дроны вражеских дронов.

После серии взрывов в городе есть повреждения гражданских зданий и объекта инфраструктуры. Об этом после 2 ночи сообщила городская военная администрация.

Враг атаковал Одессу. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома,

– написал руководитель МВА Сергей Лысак.

Также известно, что в другом районе города поврежден магазин и СТО. Есть по меньшей мере двое пострадавших.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?