Местные сообщества в телеграме информировали о работе ПВО в регионе. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Смотрите также Ударные БпЛА атакуют Украину, тревога дошла до Запада: какие области сейчас в опасности

Что известно о воздушной атаке на Львовскую область 17 февраля?

Во Львовской области в 03:44 объявили воздушную тревогу в Стрыйском районе. Всю ночь 17 февраля продолжалась массированная атака ударных БпЛА российской армии на Украину, и часть из них добрались до Львовщины.

Местные сообщества в телеграмме писали в социальных сетях о звуки взрывов на Стрыйщине, речь шла о работе Противовоздушной обороны. На момент публикации официальной информации об этом не было. Отбой дали в 04:29.

Однако налет БпЛА врага продолжается. Дроны все еще движутся на Запад, угроза не миновала. Также известно, что в воздухе находятся несколько бортов Ту-95МС российской авиации, поэтому вскоре возможен и ракетный обстрел.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?