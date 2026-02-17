Они связаны с работой сил ПВО. Об этом сообщает начальник областной военной администрации Максим Козицкий.
После ракетной атаки россияне продолжили атаковать Украину с помощью ударных беспилотников. Во время этого выстрелы прозвучали во Львовском районе.
