Вони пов'язані з роботою сил ППО. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Після ракетної атаки росіяни продовжили атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників. Під час цього вибули пролунали у Львівському районі.
