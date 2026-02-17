Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Незадовго до цього в ОВА попереджали про загрозу ракетного удару.
Російські крилаті ракети атакували Івано-Франківську область України вранці у вівторок, 17 лютого. Внаслідок цього серія вибухів пролунала у Бурштині.
