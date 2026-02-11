Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственных корреспондентов. Местные власти также прокомментировали вражескую атаку.

Что известно о взрывах во Львове?

На территории всей Украины ориентировочно в 14:39 объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Впоследствии сообщили о первых пусках гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" в направлении западных областей.

"Ракетная опасность для Львовщины и всей Украины. Зафиксировали взлет МиГ-31К. Напомню, эти истребители являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Не игнорируйте воздушной тревоги", – подчеркивал руководитель ОВА Максим Козицкий.

По данным мониторинговых каналов, в направлении Львова противник направил не менее 3 соответствующих воздушных цели, нанеся ракетные удары. Уже около 14:49 в пределах Львова было громко, власти сообщили о работе сил ПВО.

В городе слышна работа ПВО,

– написал городской голова Андрей Садовый.

По состоянию на момент публикации никакой информации относительно потенциальных последствий российской атаки не указывают. Очевидно в случае повреждений областная военная администрация и городской голова сообщат подробности дополнительно.