Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Как в Украину попали ракеты?

Ориентировочно в 00:51 мониторы сообщили о вылете неустановленного количества стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", расположенного в Мурманской области. Впоследствии сообщили об увеличении количества самолетов.

К ракетному удару, вероятно добавляется еще несколько стратегических бомбардировщиков. С аэродрома "Украинка" (Дальний Восток) был зафиксирован вылет 2х Ту-160 (вылет, еще в 01:00) и недавно был зафиксирован вылет 1-2х Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" (Запад),

– писали там.

Уже в 04:53 уточнили о вероятных пусках крылатых ракет "Х-101" со стратегических бомбардировщиков в Каспийской акватории. Воздушные силы около 06:05 сообщили о вхождении скоростных целей в Украину через Сумскую область.

Несмотря на вхождение дополнительных воздушных целей через Николаевскую и другие области, мониторинговые каналы сообщили, что крылатых ракет в небе стало меньше, работают силы ПВО. Остальные цели будут двигаться к западным областям.

Отметим также, что Ту-95 является стратегическим советским бомбардировщиком-ракетоносцем, который способен нести крылатые ракеты типов Х-101/Х-555/Х-55. Россияне в основном используют их во время массированных атак на Украину.

