Інформацію про ситуацію в регіоні надав Максим Козицький.
Чи є наслідки атаки на Львівщині?
За даними місцевої ОВА, під час ранкової повітряної тривоги, що тривала з 06:10 до 08:56 ворожий ударний дрон типу "Шахед" увійшов у повітряний простір Львівської області.
Сили протиповітряної оборони його успішно знищили в Стрийському районі.
За попередніми даними, на щастя, наслідків не зафіксовано. Також обійшлося без жертв.
Козицький також уточнив, що у нічній тривозі в Стрийському районі (з 03:45 по 04:29) чотири російські бойові БпЛА перетнули межу Львівщини.
Три з них наші ППО збили, один зник з радарів (локаційно втрачений).