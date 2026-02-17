Інформацію про ситуацію в регіоні надав Максим Козицький.

Чи є наслідки атаки на Львівщині?

За даними місцевої ОВА, під час ранкової повітряної тривоги, що тривала з 06:10 до 08:56 ворожий ударний дрон типу "Шахед" увійшов у повітряний простір Львівської області.

Сили протиповітряної оборони його успішно знищили в Стрийському районі.

За попередніми даними, на щастя, наслідків не зафіксовано. Також обійшлося без жертв.

Козицький також уточнив, що у нічній тривозі в Стрийському районі (з 03:45 по 04:29) чотири російські бойові БпЛА перетнули межу Львівщини.

Три з них наші ППО збили, один зник з радарів (локаційно втрачений).