Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький, передає 24 Канал.

Підозрювана планувала виїхати за кордон: що відомо?

Рудницький повідомив, що після вибухів фігурантка справи вирушила у напрямку державного кордону й мала при собі закордонний паспорт.

Після теракту, кажуть у СБУ, підозрювана подолала пішки близько 15 кілометрів. Вона дісталась до районного центру, а спосіб її подальшого просування встановлюється.

Рудницький також висловив припущення, що жінка усвідомлювала свої дії, однак остаточні мотиви встановить слідство.

Коли вона виїхала в районний центр, як вона їхала – також це питання процесуальне, до слідчого СБУ, вона пройшла шлях пішки 15 кілометрів. Тобто людина знала, на що вона йде. Це моя думка, слідство вже скаже її мотиви,

– каже заступник голови СБУ.

Водночас в обласній прокуратурі повідомили, що після встановлення вибухівки зловмисниця з місця події втекла на таксі, а сама вибухівка, імовірно, була активована дистанційно.

Рудницький розповів, що "куратор" із Росії вийшов на жінку, коли та шукала роботу й мала кредит у розмірі 60 тисяч гривень. Той своєю чергою пообіцяв закрити заборгованість й, за її словами, дати ще дві тисячі доларів.

І сказав їй, що для цього ти повинна виїхати з Рівненщини у Львів, купити відповідні компоненти. На питання, для чого ці компоненти, він сказав, що це буде хлопушка. Тобто це те, що вона сказала вже,

– повідомив Рудницький.

Підозрювану затримали: яку запобіжку обрали?