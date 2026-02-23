Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий, передает 24 Канал.

Смотрите также В деле о теракте во Львове есть еще одна фигурантка: в СБУ рассказали, что о ней известно

Подозреваемая планировала выехать за границу: что известно?

Рудницкий сообщил, что после взрывов фигурантка дела отправилась в направлении государственной границы и имела при себе загранпаспорт.

После теракта, говорят в СБУ, подозреваемая преодолела пешком около 15 километров. Она добралась до районного центра, а способ ее дальнейшего продвижения устанавливается.

Рудницкий также высказал предположение, что женщина осознавала свои действия, однако окончательные мотивы установит следствие.

Когда она выехала в районный центр, как она ехала – также это вопрос процессуальный, к следователю СБУ, она прошла путь пешком 15 километров. То есть человек знал, на что он идет. Это мое мнение, следствие уже скажет ее мотивы,

– говорит заместитель председателя СБУ.

В то же время в областной прокуратуре сообщили, что после установки взрывчатки злоумышленница с места происшествия скрылась на такси, а сама взрывчатка, вероятно, была активирована дистанционно.

Рудницкий рассказал, что "куратор" из России вышел на женщину, когда та искала работу и имела кредит в размере 60 тысяч гривен. Тот в свою очередь пообещал закрыть задолженность и, по ее словам, дать еще две тысячи долларов.

И сказал ей, что для этого ты должна выехать из Ровенской области во Львов, купить соответствующие компоненты. На вопрос, для чего эти компоненты, он сказал, что это будет хлопушка. То есть это то, что она сказала уже,

– сообщил Рудницкий.

Подозреваемую задержали: какую меру пресечения избрали?