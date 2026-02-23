Об этом сообщают в Львовской областной прокуратуре.

Смотрите также Это была ловушка, – экс-сотрудник СБУ разъяснил, как могли подстроить теракт во Львове

Какую меру пресечения избрали для злоумышленницы?

В понедельник, 23 февраля, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для 33-летней жительницы Ровенской области, которую подозревают в совершении смертельного теракта в центре Львова.

Женщину будут держать под стражей 60 суток без права внесения залога – до 22 апреля 2026 года.

Досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины. Злоумышленнице инкриминируют террористический акт, повлекший гибель человека, а также незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. За такие статьи предусмотрено пожизненное заключение.

На судебном заседании прокурор и следователь просили для женщины меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога, и после совещательной комнаты суд их ходатайство удовлетворил.

Важно! Правоохранителям совместно с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда удалось задержать подозреваемую в совершении теракта в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор. Во время первых допросов она призналась, что за выполнение теракта россияне предложили ей 60 000 гривен вознаграждения.

Какие подробности теракта во Львове сейчас известны?