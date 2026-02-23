Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что также стоит обратить внимание на детали относительно двух взрывов. Очевидно, что враг пытался дестабилизировать ситуацию в городе и совершить убийство.

Как могли подстроить теракт во Львове?

Бывший сотрудник СБУ обратил внимание на важную деталь теракта. После обращения в полицию на место прибыл первый экипаж правоохранителей, после чего раздался первый взрыв. Впоследствии на место прибыло подкрепление и тогда произошел повторный взрыв.

Однако факт проникновения в магазин реально был? Я предполагаю, что это была ловушка и не было никакого ограбления. Похожие случаи уже были в Киеве ранее,

– подчеркнул он.

Ступак также отметил, что после первого взрыва следующий экипаж полиции прибыл через 15 минут. Поэтому здесь есть три варианта развития событийлибо на взрывчатке был заложен таймер на повторный подрыв, или преступник совершил его дистанционно (когда увидел скопление полиции), или россияне следили за местом происшествия через взломанные камеры и активировали взрывчатку в режиме онлайн.

Заметьте! Раненый нацгвардеец Константин Шкирка подробнее рассказал о момент после первого взрыва. По его словам, если бы в это время нацгвардейцы не успели забрать людей, то пострадавших могло бы быть значительно больше.

"Взрывное устройство не могло быть армейским, потому что тогда было бы безумное разрушение зданий рядом. А мы видим только выбитые стекла. Поэтому можно утверждать, что взрывчатка была самодельной из того, что продается в строительных гипермаркетах. В мине же были гайки, что объясняет большое количество раненых", – сказал он.

Бывший сотрудник СБУ объяснил, что целью россиян не было убийство конкретных людей. Врагу было важно убить как можно больше правоохранителей. По такой тактике уже давно действуют в Мексике и на Ближнем Востоке. Сейчас следователям важно найти людей, которые помогали перемещать исполнительницу теракта и давали ей указания.

Ступак также отметил, что сейчас украинцам нужно быть очень осмотрительными. Если на улице вы замечаете подозрительные предметы – лучше сразу вызвать полицию. Даже, если правоохранители не найдут взрывчатки, они не будут выдвигать обвинения за ложный вызов.

Последние детали теракта: кратко