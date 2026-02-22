Об этом президент Украины рассказал во время вечернего обращения 22 февраля.

Какие детали рассказал Зеленский относительно вербовки исполнителей теракта во Львове?

Владимир Зеленский отметил, что заслушал в течение суток несколько докладов МВД, министра Игоря Клименко, а также других правоохранителей о расследовании теракта во Львове.

"Другую квалификацию сложно выбрать, это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что обстоятельства этого теракта сейчас полностью анализируются. Однако многие факты уже известны.

Исполнители были завербованы через Telegram. Организация теракта российская,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, МВД, Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины представят детали расследования теракта во Львове обществу вскоре.

Владимир Зеленский добавил, что в результате теракта во Львове были ранены 25 человек, к сожалению, один человек, работница полиции, погиб. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни людей.

