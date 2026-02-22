Об этом проинформировал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Важно Есть жертва и много пострадавших, задержали вероятную подрывницу: все о теракте в центре Львова
Что известно о вероятной подрывнице?
По предварительным данным, вероятная исполнительница теракта является гражданкой Украины и приехала во Львов из другой области. Зинкевич также сообщил, что основная версия правоохранителей – влияние российских спецслужб.
Другие участники теракта устанавливаются,
– добавил он.
К тому же, как рассказал журналист Виталий Глагола, подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали в Самборе при попытке выехать за пределы области.
Предварительно установлено, что взрывное устройство она изготовила самостоятельно, действуя по детальным дистанционным инструкциям кураторов российской ФСБ, которые, вероятно, ее завербовали. В то же время правоохранители проводят следственные действия еще в одном регионе за пределами Львовской области.
Какие последствия подрыва?
В ночь на 22 февраля в центре Львова, недалеко от торгового центра "Магнус", прогремели несколько мощных взрывов. Городской голова Андрей Садовый сразу сообщил о теракте.
В результате этого погибла 23-летняя сотрудница патрульной полиции Виктория Шпилька, а количество пострадавших возросло до 25 человек. Некоторые из них получили тяжелые ранения, среди травмированных есть как правоохранители, так и гражданские жители, включая несовершеннолетнего.
Взрывы произошли после того, как патрульные прибыли на вызов относительно возможного проникновения в магазин. Правоохранители предполагают использование самодельных взрывных устройств. На месте работают следователи, взрывотехники, медики и коммунальные службы. Из-за взрывной волны повреждены несколько домов, автомобили и окна в близлежащих зданиях. Сначала местные жители подумали, что это ракетный удар, поскольку воздушной тревоги не объявляли.