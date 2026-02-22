Об этом проинформировал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Что известно о вероятной подрывнице?

По предварительным данным, вероятная исполнительница теракта является гражданкой Украины и приехала во Львов из другой области. Зинкевич также сообщил, что основная версия правоохранителей – влияние российских спецслужб.

Другие участники теракта устанавливаются,

– добавил он.

К тому же, как рассказал журналист Виталий Глагола, подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали в Самборе при попытке выехать за пределы области.

Предварительно установлено, что взрывное устройство она изготовила самостоятельно, действуя по детальным дистанционным инструкциям кураторов российской ФСБ, которые, вероятно, ее завербовали. В то же время правоохранители проводят следственные действия еще в одном регионе за пределами Львовской области.

Какие последствия подрыва?