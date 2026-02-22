Об этом сообщает городской голова Андрей Садовый.

Что заявил Садовый о взрывах во Львове?

Незадолго после нескольких взрывов, которые прозвучали в центре Львова городской голова сообщил о теракте, в результате которого многие люди получили ранения. По его данным, людей доставили в медицинские учреждения.

Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы,

– написал он.