Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Что в полиции говорят о взрывах?

По данным полиции, к сожалению, после взрывов во Львове стало известно о погибших и раненых правоохранителей. Согласно обнародованной информации, громко было после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов.

На месте работают все профильные службы. Детали позже,

– говорится в сообщении.

Заметим, что причину взрыва устанавливают, воздушную тревогу в регионе не объявляли. Точной информации о количестве жертв и раненых в результате взрыва пока ни полиция, ни местные власти не указывают.

Очевидно все детали относительно этого инцидента обнародуют позже.

К слову, заметим, что Россия подняла в воздух по меньшей мере один самолет Ту-160, но неизвестно, или это боевой вылет. Сообщали о перебазировании 3 самолетов Ту-95МС и 1 Ту-160, поэтому этой ночью стоит быть осторожными.