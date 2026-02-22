С местными пообщалось Общественное.

Что рассказали жители?

Местная жительница рассказала, что сначала думала о прилете.

Ну был шок. Сначала думали, что прилетела ракета, ну а потом уже посмотрели в Telegram, что это взрыв, да и все.
– рассказала она журналистам.

Комментарий львовянки: смотрите видео

Сейчас на месте теракта работают правоохранители и коммунальные службы. В результате взрывов в самом центре города повреждены фасады зданий и выбиты стекла в магазинах.

Напомним, что произошло чрезвычайное происшествие на улице Данилишина.

Другие детали теракта

  • Ночью в полицию Львова поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место происшествия патрульных произошел взрыв. А когда на место прибыл второй экипаж, раздался еще один взрыв. Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства.

  • В результате ночного теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька из Волынской области. Среди пострадавших есть как правоохранители, так и гражданские. Всего в больницах находятся 20 человек, из них 6 в крайне тяжелом состоянии.

  • Вероятную исполнительницу взрывов уже задержали. Ею оказалась гражданка Украины. Ее поймали в районном центре.