Что известно о теракте во Львове на данный момент, как все происходило, какие последствия и кто погиб в результате инцидента, – рассказывает 24 Канал.
Какие детали теракта известны?
Место инцидента во Львове / Суспильне
На месте работают все необходимые службы / Суспильне
Кадры с места происшествия / Суспильне
Виновникам грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их, сообщил руководитель ОГА Максим Козицкий.
Жители Львовщины, прошу вас быть еще более внимательными. Видите что-то подозрительное, не приближайтесь, не прикасайтесь! Сразу вызывайте полицию и ГСЧС. Без специального разрешения и острой необходимости, не ходите по улице в комендантский час,
Предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство, уточнили в полиции.
Количество пострадавших возросло до 24.
В комментарии журналистам городской голова Андрей Садовый уточнил, что по состоянию на 02:50 известно о около 15 раненых, из них часть – в тяжелом состоянии. Дом, где произошел взрыв, был не жилым, там расположены магазины.
В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Поврежден патрульный автомобиль, а также гражданское транспортное средство. В ЕРДР внесли сведения по статье о террористическом акте, причинившем тяжкие последствия.
Как сообщили в областной прокуратуре, Экипаж патрульной полиции прибыл на место предполагаемого проникновения в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытию второго экипажа произошел еще один взрыв.
По предварительной информации, во Львове в результате теракта погибла женщина-полицейская.
В результате взрыва также повреждены окна и фасады в близлежащих домах. На месте продолжают работать сотрудники всех служб.
Известно о 14 раненых в результате взрыва. По словам городского головы Андрея Садового, это был теракт.
Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации,
В результате взрывов во Львове есть погибшие и раненые правоохранители, сообщили в Нацполиции. Взрывы произошли после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов. На месте работают все профильные службы.
Во Львове было громко снова, сообщают корреспонденты Суспильного.
Во Львове прогремели взрывы.