Детали ужасного теракта сообщила Львовская областная прокуратура. Там уточнили, что погибшей полицейской было всего 23 года.

Что известно о деталях взрыва?

Вызов на "102" поступил в 00:30, в нем говорилось, что в магазин на улице Данилишина проникли неизвестные. Как только первый экипаж патрульной полиции прибыл на место, раздался мощный взрыв. Только приехал еще один экипаж – взрыв прогремел повторно.



Погибла молодая полицейская. Повреждено патрульное авто, а также гражданская машина. В прокуратуре говорят, что окончательное количество пострадавших устанавливается.



На место сразу прибыли кареты скорой помощи, а также следственно-оперативная группа. В ЕГРР внесены сведения по статье "теракт, повлекший тяжелые последствия". Досудебное расследование осуществляет СБУ.

Важно! Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, предварительно пострадали 15 человек. Всех доставили в больницу. Некоторые пострадавшие – в очень тяжелом состоянии.