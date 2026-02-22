З місцевими поспілкувалося Суспільне.

Що розповіли мешканці?

Місцева мешканка розповіла, що спершу думала про приліт.

Ну був шок. Спочатку думали, що прилетіла ракета, ну а потім вже подивилися у Telegram, що то вибух, та і все.

– розповіла вона журналістам.

Коментар львів'янки: дивіться відео

Наразі на місці теракту працюють правоохоронці та комунальні служби. Унаслідок вибухів у самому центрі міста пошкоджені фасади будівель та вибиті шибки в магазинах.

Нагадаємо, що сталася надзвичайна подія на вулиці Данилишина.

Інші деталі теракту