Про це повідомили у Національній поліції України.

Що поліція розповіла про теракт у Львові?

Близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух.

Коли на місце прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої. Внаслідок цього загинула 23-річна поліцейська.

Було також пошкоджено службове авто поліції та цивільний транспортний засіб.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про терористичний акт з тяжкими наслідками. Досудове розслідування здійснює УСБУ у Львівській області.

Що відомо про теракт у Львові?