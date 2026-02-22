Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что полиция рассказала о теракте во Львове?

Около 00:30 в полицию поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв.

Когда на место прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства. В результате этого погибла 23-летняя полицейская.

Было также повреждено служебное авто полиции и гражданское транспортное средство.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь,

– отметили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о террористическом акте с тяжелыми последствиями. Досудебное расследование осуществляет УСБУ во Львовской области.

Что известно о теракте во Львове?