Про це ідеться у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці травня 2026 року.

Яке покарання призначили прикордонниці?

Як зазначено в судових матеріалах, інспекторка прикордонної служби не проінформувала керівника про конфлікт інтересів і у 2024 та 2025 роках самостійно пропускала свого сина через пункт пропуску "Грушів – Будомєж", що на кордоні з Польщею.

Згодом їй інкримінували конфлікт інтересів за частиною 1 та частиною 2 статті 172-7 КУпАП і склали відповідні адмінматеріали. Під час судового засідання прикордонниця визнала вину та заявила, що не знала про заборону пропуску власного сина через кордон.

Відповідну справу розглядала суддя Ірина Карпин, яка досліджувала усі матеріали та аргументи.

У підсумку Яворівський районний суд Львівщини визнав інспекторку винною у вказаних адміністративних правопорушеннях та призначив покарання у вигляді штрафу 3 400 гривень зі сплатою 666 гривень судового збору.

Зазначається, що дану постанову ще можна оскаржити.

