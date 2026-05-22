Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Дивіться також Обшуки у топпосадовців Нацполу: вилучено понад 22 мільйони гривень, елітний автопарк і зброю

Що відомо про схему?

Слідство встановило, що депутат Харківської міськради VIII скликання діяв разом із 28-річним барменом місцевого кафе. Чоловіки організували схему незаконного виїзду військовозобов'язаних до Румунії.

Для конспірації підозрювані спілкувались через месенджер Threema. Там вони обговорювали оформлення фіктивних медичних документів, бронювання від мобілізації та виїзд за кордон.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у лютому 2026 року бармен пропонував знайомому виїхати з України, оминувши офіційні пункти пропуску. Маршрут мав проходити через Київ та Одесу.

Вартість "трансферу" оцінили у 17 тисяч доларів США, а оплату планували отримати через криптогаманець,

– встановили слідчі.

Прокурори нагадали, що наприкінці березня правоохоронці вже затримали бармена після отримання коштів. А наразі про підозру повідомили посадовцю. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України встановлює кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію цього процесу або керівництво такими діями, вчинені з корисливих мотивів.

Нещодавнє викриття в управліннях Нацполіції

20 травня слідчі дії тривали в управлінням Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. Після проведення обшуків правоохоронці заявили про викриття корупційної схеми – забезпечення безперешкодної роботи так званих "порноофісів". Там незаконно могли створювати та поширювати через інтернет контент еротичного й порнографічного характеру.

За щомісячний хабар у 20 тисяч доларів посадовці поліції мали не реагувати на порушення та діяльність таких об'єктів. Ще 5 тисяч доларів отримував посередник. За даними слідства, ним був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. Його затримали того ж дня під час отримання 25 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали начальника ГУНП в Івано-Франківській області та кількох заступників начальників ГУНП інших областей.