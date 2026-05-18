В Офісі Президента чесно відповіли, чого очікувати далі. Заступник керівника ОП, бригадний генерал Павло Паліса відповів 24 Каналу на це питання.

Чи будуть знижувати мобілізаційний вік?

За словами військового, наразі питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Також найближчим часом ніхто не збирається обмежувати виїзд за кордон 18 – 22 річним чоловікам.

На цей момент питання пониження мобілізаційного віку та обмеження для згаданої вами категорії 18 – 22 роки стосовного виїзду за кордон за поточної обстановки не розглядається,

– зауважив Паліса.

Він допустив, що за певних обставин ці рішення можуть розглядати. Але наразі це виключено.

Все буде залежати від ситуації на фронті, звісно. Але на цей момент питання не розглядається. Навіть не піднімається стосовно оцінки та ризиків,

– наголосив Паліса.

Зверніть увагу! Член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський у лютому повідомляв, що в Україні в рамках мобілізації щомісяця залучають близько 30 тисяч людей. Він розповів, скільки приблизно людей приходить до війська за допомогою рекрутингу.

Чи планують залучати іноземців до війська?

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" повідомляв, що Україна планує залучати до війська більше іноземців. Є потреба створити повноцінну мережу вербувальних пунктів за кордоном для ефективної роботи. Важливо, що йдеться не про найманців. Іноземці повинні мати змогу офіційно підписати контракт із ЗСУ.

Представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир Камінський зауважив, що зараз в лавах Сил оборони України служать іноземці з більш ніж 50 країн світу. Серед них є і американці, і британці, і представники фактично всіх країн Європи. Сам Міжнародний легіон ГУР МО близько на 70% сформований з іноземців.

До того ж Павло Паліса зауважив, що Україна працює над створенням моделі, яка дозволить ефективно залучати добровольців до війська. Є робоча група, яка вже займається цим питанням. Важливо, щоб шлях іноземця до Сил оборони був швидким, комфортним, прозорим та зрозумілим для обох сторін.