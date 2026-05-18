В Офисе Президента честно ответили, чего ожидать дальше. Заместитель руководителя ОП, бригадный генерал Павел Палиса ответил 24 Каналу на этот вопрос.

Будут ли снижать мобилизационный возраст?

По словам военного, пока вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается. Также в ближайшее время никто не собирается ограничивать выезд за границу 18 – 22 летним мужчинам.

На данный момент вопрос понижения мобилизационного возраста и ограничения для упомянутой вами категории 18 – 22 года относительно выезда за границу при текущей обстановке не рассматривается,

– отметил Палиса.

Он допустил, что при определенных обстоятельствах эти решения могут рассматривать. Но пока это исключено.

Все будет зависеть от ситуации на фронте, конечно. Но на данный момент вопрос не рассматривается. Даже не поднимается относительно оценки и рисков,

– подчеркнул Палиса.

Обратите внимание! Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в феврале сообщал, что в Украине в рамках мобилизации ежемесячно привлекают около 30 тысяч человек. Он рассказал, сколько примерно людей приходит в армию с помощью рекрутинга.

Планируют ли привлекать иностранцев в армию?

Советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" сообщал, что Украина планирует привлекать в армию больше иностранцев. Есть потребность создать полноценную сеть вербовочных пунктов за рубежом для эффективной работы. Важно, что речь идет не о наемниках. Иностранцы должны иметь возможность официально подписать контракт с ВСУ.

Представитель Международного легиона ГУР МО Владимир Каминский отметил, что сейчас в рядах Сил обороны Украины служат иностранцы из более чем 50 стран мира. Среди них есть и американцы, и британцы, и представители фактически всех стран Европы. Сам Международный легион ГУР МО около на 70% сформирован из иностранцев.

К тому же Павел Палиса заметил, что Украина работает над созданием модели, которая позволит эффективно привлекать добровольцев в армию. Есть рабочая группа, которая уже занимается этим вопросом. Важно, чтобы путь иностранца в Силы обороны был быстрым, комфортным, прозрачным и понятным для обеих сторон.