Представитель Международного легиона ГУР МО Владимир Каминский рассказал 24 Каналу, что сейчас в рядах Сил обороны Украины служат иностранцы из более чем 50 стран мира. Это – США, Великобритания, фактически все страны Европы, Австралия, Новая Зеландия, страны Латинской Америки и т.д.

Как удается набирать иностранцев?

По словам Каминского, иностранцы служат во многих различных подразделениях. Тот же Международный легион ГУР МО состоит на 70% из иностранцев. Затем желающих присоединиться к Силам обороны Украины не уменьшается.

Это постоянный поток желающих. Кто-то также заканчивает свою службу; кто-то, к сожалению, не возвращается с поля боя. Но нет такого, что стало меньше желающих. Постепенно растем. Это не тот темп роста, который хотелось бы. Но постепенно подразделение увеличивается,

– отметил Каминский.

Есть два канала рекрутинга, которые больше всего работают. Это – социальные сети и сарафанное радио. Украина не имеет юридической возможности открывать центры по набору за рубежом. Поэтому ориентируются именно на эти варианты.

Иностранные добровольцы на войне в Украине