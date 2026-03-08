Представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир Камінський розповів 24 Каналу, що зараз в лавах Сил оборони України служать іноземці з більш ніж 50 країн світу. Це – США, Велика Британія, фактично усі країни Європи, Австралія, Нова Зеландія, країни Латинської Америки тощо.

Як вдається набирати іноземців?

За словами Камінського, іноземці служать в багатьох різних підрозділах. Той самий Міжнародний легіон ГУР МО складається на 70% з іноземців. Потім охочих приєднатися до Сил оборони України не зменшується.

Це сталий потік охочих. Хтось також закінчує свою службу; хтось, на жаль, не повертається з поля бою. Але немає такого, що стало менше охочих. Поступово зростаємо. Це не той темп зростання, який хотілося б. Але поступово підрозділ збільшується,

– зазначив Камінський.

Є два канали рекрутингу, які найбільше працюють. Це – соціальні мережі та сарафанне радіо. Україна не має юридичної можливості відкривати центри з набору за кордоном. Тому орієнтуються саме на ці варіанти.

Іноземні добровольці на війні в Україні