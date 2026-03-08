Представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир Камінський в етері 24 Каналу розповів, що регулярно оновлюється перелік тих військових операцій, в яких беруть участь іноземні бійці, які стали на захист України.

До яких операцій долучались іноземні добровольці?

Іноземні добровольці у складі Міжнародного легіону несли службу практично на всіх напрямках фронту, зокрема в гарячих його точках. Кількість бойових операцій легіону, участь в яких офіційно підтверджена, сягає майже 30, починаючи з 2022 року.

Ще не прийшов час спростовувати чи підтверджувати певні операції за кордоном. В Україні це були Київська кампанія, оборона Бахмута, Лисичанська, Сіверськодонецька, операція "Запорізький контрнаступ", звільнення Херсонщини. Вчора ми опублікували фільм про бойовий шлях підрозділу в наших соцмережах,

– поділився Камінський.

Він пояснив, що є операції Міжнародного легіону ГУР в Україні та за її межами, які сьогодні поки що не можуть бути оголошені. Серед підтверджених вказуються зокрема такі:

"Мощун" (березень 2022);

"Ірпінь" (лютий – березень 2022);

Кінбурнська коса (квітень – травень 2022);

Сіверськодонецьк (травень – червень 2022);

Лисичанськ (червень 2022);

Енергодар (липень – жовтень 2022);

Лиман (вересень – жовтень 2022);

Бахмут (листопад 2022 – травень 2023);

Соледар (жовтень – листопад 2022);

Кліщіївка (червень 2023);

Куп’янськ (вересень – листопад 2023);

Часів Яр (квітень – червень 2024);

Покровськ (грудень 2024 – січень 2025) та інші.

Скільки триває підготовка бійців Міжнародного легіону?

Від миті перетину кордону до безпосередньої участі у виконанні бойових завдань іноземні добровольці проходять певний шлях, який триває 4 – 6 місяців. Термін базової військової підготовки трохи збільшився, тому вказаний період може перевищувати.

"Протягом 4 – 6 місяців відбуваються тренування, як базові, так і у складі своїх підрозділів. Іноземці систематично проходять різні курси, здобувають ВОС (військово-облікові спеціальності). Всю необхідну підготовку вони отримують, є можливості для цього", – наголосив Камінський.

Представник Міжнародного легіону ГУР МО поділився, що іноземні бійці вказують на те, що українці дуже привітні до них, а особливо коли цивільні чують, що вони починають спілкуватися українською мовою. Нещодавно пройшло нагородження військових легіону відзнаками різних рівнів, де ті теж говорили державною мовою України.

В них звернення до командира, який вручав нагороду, були українською. Це викликає позитивні емоції. Бійці легіону, окрім привітності українського народу, відзначають в Україні її смачну кухню,

– розповів Камінський.

Підсумовуючи, він підкреслив, що в іноземних військовослужбовців, які долучилися до Міжнародного легіону, серед яких як чоловіки, так і жінки – багато чому можна повчитися. Камінський підкреслив, що велика честь служити разом з добровольцями, які приїхали в Україну з усього світу. В їх числі є і ветерани, які вже мали чималий бойовий досвід.

